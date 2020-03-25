Hikmet Albayrak kimdir?, kaç yaşında? Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak corona virüse yakalandı!

Corona virüs ile ilgili arka arkaya haberler geliyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'ye telefonla bağlanarak corona virüs ile ilgili açıklamalar yaptı. Cengiz, Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın corona virüse yakalandığını söyledi. Peki Hikmet Albayrak kimdir? Kaç yaşında?

HİKMET ALBAYRAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hikmet Albayrak, 1983 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul üniversitesi Ekonometri bölümünde okudu. 13 yaşında Altur Turizmde çalışmaya başladı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK KİMDİR?

Abdurrahim Albayrak, 1954 senesinde doğdu. Almanya'ya ilk gidenlerden olan babası onu yanında götürmedi. Babası birkaç yıl sonra Türkiye'ye döndü ve bir dükkan açtı, ancak işler iyi gitmeyince Almanya'ya tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Giderken yanında oğlunu da götürdü.

Almanya'nın Frankfurt kentinde babasının yanında inşaatlarda çalıştı. Daha sonra askerliğini yapmak için tekrar Türkiye'ye döndü. Askerliği bitince Almanya'da biriktirdiği parayla bir minibüs aldı ve memleketi Rize'de minibüs şoförlüğü yapmaya başladı. Daha sonra akrabalarının baskısıyla İstanbul'a taşındı. İstanbul'da, Habibler Köyü'ne yerleşti ve Edirnekapı-Habibler hattında minibüs şöförlüğü yapmaya başladı. İşleri iyi gitti ve zaman içinde babasının gönderdiği parayla ikinci minibüsünü aldı. Daha sonra üçüncü, dördüncü derken birden o hattaki en fazla minibüse sahip kişi unvanını kazandı. Daha sonra bu minibüs filosu Altur Turizm şirketinin temelini oluşturdu.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsü, hayvanlarda yaygın olarak görülen bir virüs türü. Virüsün 4 alt türü var. Ender olarak hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor. Hayvanlardan insanlara bulaştığında oluşan hastalığa “zoonoz” deniyor. Corona virüsünün insandan insana bulaşabilen türünün ilk örnekleri 2003 yılında ortaya çıkan SARS ve 2012 yılında Suudi Arabistan’da ortaya çıkan MERS salgınlarında görüldü.