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28.04.2020 - 22:55 | | AA

Hindistan'dan getirilen 87 Türk vatandaşı, İzmir'de karantinaya alındı

Hindistan'dan getirilen 87 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İzmir'de karantinaya alındı.

Hindistan'dan getirilen 87 Türk vatandaşı, İzmir'de karantinaya alındı

Türk Hava Yolları uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'na getirilen 1'i çocuk 87 Türk vatandaşı, uçakta gerçekleştirilen sağlık ve pasaport kontrollerinin ardından kendilerini bekleyen otobüslere bindirildi.

Bu sırada AFAD ekipleri, yolcuların valizlerini dezenfekte etti.

Yolcular, 14 günlük karantina süresini geçirecekleri İzmir'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir öğrenci yurduna götürüldü.

 

 

İspanya'da hayat normale dönüyorİspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının evrimi ülke genelinde kontrol altına alınırsa, haziran sonunda yeni normallikler içinde bir ülke olacağız." dedi.
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