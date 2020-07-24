Hipofiz Bezi Nedir, Görevleri Nelerdir? Hipofiz Bezi Vücutta Nerede Bulunur?

Salgı bezleri üzerinde en önemli etkisi bulunan Hipofiz bezi, insan vücudunun vazgeçilmez temel taşları arasında yer almaktadır. Ele aldığı görevleri ve bunun düzenli olarak gerçekleşmesi noktasında, vücudun ihtiyaç duyduğu tüm unsurlar farklı noktalara iletir. Özellikle vücudu ve yaşamı kontrol eden en önemli işlevlere sahip olan hormonları kontrol etme noktasında büyük bir öneme sahiptir.

Hipofiz Bezi Nedir, Görevleri Nelerdir?

Metabolizmayı kontrol eden ve vücudun sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayan hormonların, dengeli biçimde üretilmesini sağlayan merkez hipofiz bezidir. Vücut için gerekli olan bütün farklı hormonların salgılanması ve doğru şekilde dengelenmesi, tamamen hipofiz bezi bünyesinde gerçekleşir. Yapısal açıdan her ne kadar küçük olsa dahi görevinin çok büyük olduğunu dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda büyüme, metabolizma, gelişme, dışa dönük tepkiler ve üreme gibi vücudun kontrol edildiği tüm yaşamsal fonksiyonlar hipofiz bezi üzerinden gerçekleşir.

Belli başlı bazı unsurlar ele alınmak suretiyle maddelendirme biçiminde hipofiz bezinin görevlerini ele almak mümkün.

- Metabolizmayı kontrol eder ve dengeler.

- Büyüme ve gelişme açısından gerekli hormonları salgılar.

- Vücudun fonksiyonel açıdan çalışması adına bütün farklı hormonları merkezi olarak kontrol eder.

- Böbrek üstü bezlerinde kortizol sentezle salınım gerçekleştirir.

- Cinsel faaliyetlerin sağlıklı şekilde gerçekleşmesini imkan verir.

- Çocukluk döneminde boy uzaması için büyüme hormonunu aktifleştirir.

- Dengeli şekilde idrarın yoğunlaşmasını sağlar.

Bu gibi bütün farklı ve önemli görevleri ışığı altında vücudun orkestra şefi olarak da dile getirmek mümkün. Hormon sisteminin temel düzenleyici şefi şeklinde bilinir. Özellikle eksikliği gelişim ve büyüme sorunu, yorgunluk, uykusuzluk, halsizlik, birçok farklı hastalık ve benzeri durumlar yaratmaktadır.

Hipofiz Bezi Vücutta Nerede Bulunur?

Hipofiz bezi vücudun en küçük yapı taşlarından biridir. Beynin alt bölümünde bulunur ve ağırlığı yaklaşık olarak 0,5 gr kadardır. Beynin yani kafatasının arka bölümünde hemen alt noktasında yer alan ve hormonları dengeleyerek kontrol eden sistemdir. Bu sistem pek çok organ ile beraber vücudun ihtiyaç duyduğu tüm unsurları açsından bağlantılıdır. Metabolizma, üreme, boşaltım ve sindirim ile beraber akla gelecek birçok unsur adına gerekli hormonların salgılanmasında görevlidir.