Hira İsminin Anlamı Nedir? Hira Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Hira, Arapça köklere sahip bir kelimedir. İslam dininde Hz. Muhammed’in yaşadığı bir olayla ilişkilendirildiği için de çoğu kişi tarafından bilinmektedir.

Hira Ne Demek?

Hira isminin kelime manası “cılız ve çelimsiz” anlamı taşımaktadır. Ancak halk dilinde Hira, kimsesiz çocuk ya da yetim kimse anlamlarında da kullanılabilmektedir. Hira denildiğinde akla ilk gelen ise Arabistan sınırları içerisinde yer alan Hira Dağı’dır. Hira ismine sahip kişiler para kazanmayı ve kazandıkları parayla sevdiği işler yapmayı oldukça severler. Çoğu zaman duygusal tarafları, mantıklarından ağır basmaktadır. Muhtaç ya da yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım etmeyi severler. Sanatın tüm dallarına ilgileri vardır, sanatla uğraşmak onlar için oldukça keyiflidir.

Hira İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Toplumda yaygın olarak bilinen yanlışlardan biri de Arapça kökenli her sözcüğün Kur’an’da geçiyor olduğudur. Bu kapsamda Hira, Arapça köklü ancak Kur’an-ı Kerim’de yer almayan bir kelimedir. Ancak bu kelime ülkemizde oldukça tanınmaktadır. Bunun sebebi de Kur’an’da yer alan ilk ayetlerin Hz. Muhammed’e Hira Dağı’nda indirilmiş olmasıdır. Hira Dağı, bu özelliğiyle oldukça ünlüdür ve çok sayıda belgesele konu olmuştur.