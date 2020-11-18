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18.11.2020 - 11:11 | | İHA

Hırsıza esnaftan meydan dayağı! Kimse ellerinden alamadı

Bursa’da bir iş yeri önünden motosikleti çalıp kaçmak isteyen hırsız, iş yeri çalışanı tarafından yakalandı. İş yeri çalışanı hırsıza meydan dayağı atarken, diğer esnaflarda olayı izledi. Hırsızın gözcülük yapması ve hırsızlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde bir lokantanın önündeki motosikleti gözüne kestiren hırsız başını kapüşonla kapatıp kendisini kamufle etmeye çalıştı. Daha önceden de suç kaydı olan Yusuf M. isimli zanlı lokantanın çalışma durumu yoğun olmasıyla etrafın sakin olmasını da fırsat bilerek, işyeri önündeki motosiklete binip çalıştırmak istedi. Motosikleti çalıştırmayı başaramayınca itip götürmek isteyen hırsız, sesleri duyup dışarıya çıkan iş yeri çalışanı tarafından fark edildi.

Hırsızın bir süre etrafı gözetlemesi, bir süre bekledikten sonra motosikleti çalması kameraya yansıdı. İş yeri çalışanı durumu fark ederek 27 yaşındaki Yusuf M.'nin peşinden koşup onu yakaladı. Öfkeli esnaf hırsıza meydan dayağı atarken, vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hırsıza esnaftan meydan dayağı Kimse ellerinden alamadı

İhbar üzerine gelen olay yerine gelen polis, hırsızı esnafın elinden kurtarıp gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan hırsızlık zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

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