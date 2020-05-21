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21.05.2020 - 12:28 | | DHA

Hırsızın girdiği evin terasından düşerek ölmesi güvenlik kamerasında

Gaziantep'te, hırsızlık yapmak için girdiği evin terasında beline bağladığı ipin kopması ile beton zemine düşen Mehmet A., yaşamını yitirdi. Düşme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızın girdiği evin terasından düşerek ölmesi güvenlik kamerasında

Olay, dün akşam saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık için girdiği 3 katlı bir evin terasından beline bağladığı iple aşağıya inmeye çalışan Mehmet A., ipin kopmasıyla beton zemine düştü. Gürültüyü duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Mehmet A., doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Mehmet A.'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mehmet A.'nın düşme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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