Hırsızın girdiği evin terasından düşerek ölmesi güvenlik kamerasında

Olay, dün akşam saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık için girdiği 3 katlı bir evin terasından beline bağladığı iple aşağıya inmeye çalışan Mehmet A., ipin kopmasıyla beton zemine düştü. Gürültüyü duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Mehmet A., doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Mehmet A.'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Mehmet A.'nın düşme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Abart egzoz takılı 100’ün üzerinde araç trafikten men edildiMersin’de trafik polisleri, son 3 ayda yaptığı uygulamalarla, gürültüye neden olan abart egzoz takılı 100’ün üzerinde aracı trafikten men etti. Egzozlardan çıkan sesler vatandaşların büyük tepkisini çekerken, kullanılan teknikler polisleri bile hayrete düşürdü.