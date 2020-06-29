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29.06.2020 - 09:25 | | İHA

Hırsızlık anı kamerada!

Pendik’te hırsızlar, park halinde olan minibüsün altında bulunan stepne lastiği saniyeler içerisinde çaldı. Şahsın, park halindeki minibüsün altına girip stepne lastiği saniyeler içerisinde çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık anı kamerada!

iİstanbul Pendik Kavakpınar Mahallesinde yaşanan olayda, iddiaya göre akşam saatlerinde park halinde olan bir minibüsün yanına yaklaşan otomobilden bir kişi indi. Şahıs, minibüsün altına doğru girerek stepnede bulunan lastiği yerinden söktü.

Şahıs saniyeler içerisinde söktüğü lastiği alarak otomobile geri bindi. Sokak ortasında lastik çalan hırsızlar, çaldıkları lastik ile beraber olay yerinden hızla uzaklaştı.

Lastik hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilden inen bir şahıs park halindeki minibüsün altında giriyor. Minibüsün altındaki stepne lastiği söken hırsız lastiği araca koyuyor ve olay yerinden uzaklaşıyorlar.

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