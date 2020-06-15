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15.06.2020 - 16:54 | | DHA

Hırsızlıktan tutuklanan 3 kadının 97 sabıka kaydı çıktı!

Eskişehir’de, evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kadın, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Tutuklanan 3 kadının toplam 97 sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

Hırsızlıktan tutuklanan 3 kadının 97 sabıka kaydı çıktı!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çamlıca Mahallesi'nde bazı evlerde yapılan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Adreslerde inceleme yapan ekipler, evlere girip, hırsızlık yapanların Nehir K., Handan U. ve Semra G. olduğunu tespit etti. Polis, belirlediği adreslere düzenlediği operasyonla, 3 kadını gözaltına aldı.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Nehir K.'nin 56, Handan U.'nun 25 ve Semra G.'nin 16 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 3 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

 

 

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