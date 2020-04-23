MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hiyerarşi Ne Demek? Tdk'ya Göre Hiyerarşik Yapı Ne Demektir?
ABONE OL
23.04.2020 - 17:55 |

Hiyerarşi Ne Demek? Tdk'ya Göre Hiyerarşik Yapı Ne Demektir?

Eski kullanımı ile silsile-i merati olarak bilinen kavram, günümüzde hiyerarşi olarak kullanılmaktadır. Dünya üzerinde aktif olarak kullanılan pek çok sistemde hiyerarşik düzen yer almaktadır. Bu düzenle beraber kontrol ve onay mekanizmaları basamaklara ayrılmaktadır. Fransızca dil köküne sahip olan bu kelime hakkında hiyerarşi ne demek ve TDK anlamı nedir gibi sorular sorulmaktadır. Sizler için hiyerarşinin kısaca kelime anlamı nedir sorusunun cevabını hazırladık.

Hiyerarşi Ne Demek? Tdk'ya Göre Hiyerarşik Yapı Ne Demektir?

Hiyerarşi tüm dünyada kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Bu sınıflandırma insanlar için olabileceği gibi yetki ve sorumluluklar için de olabilmektedir. Hiyerarşik bir düzende yapılan işler, üst görevdeki bir kişi tarafından; kontrol edilmekte, denetlenmekte ve onaylanmaktadır. Hiyerarşik düzenin en baskın örneğini askeriye sergilemektedir.

Hiyerarşi Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1.Aşama sırası. Makam sırası, derecelendirme düzeni, basamak.

Hiyerarşik düzen: Bir toplum ya da kuruluşun tüm üyelerini görev, sorumluluk ve yetkilerine göre sınıflandıran, sıraya sokan sistem.

Hiyerarşik: Hiyerarşiyle ilgili olan ve hiyerarşiye özgü.

Hiyerarşik regrasyon: Çok sayıda seviyeden oluşan süreçleri, analiz etmek amacıyla tasarlanan ileri ve gelişmiş regrasyon modeli.

Sağlık Bakanı Koca'dan 'küçük bilim kurulu' toplantısı paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan kutlaması için paylaştığı video ilgi çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

73 Nerenin Plakası? Şırnak İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

73 Nerenin Plakası? Şırnak İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

Hiyerarşi Ne Demek? Tdk'ya Göre Hiyerarşik Yapı Ne Demektir?

Hiyerarşi Ne Demek? Tdk'ya Göre Hiyerarşik Yapı Ne Demektir?

Sıradaki Haber