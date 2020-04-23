Hiyerarşi Ne Demek? Tdk'ya Göre Hiyerarşik Yapı Ne Demektir?
Eski kullanımı ile silsile-i merati olarak bilinen kavram, günümüzde hiyerarşi olarak kullanılmaktadır. Dünya üzerinde aktif olarak kullanılan pek çok sistemde hiyerarşik düzen yer almaktadır. Bu düzenle beraber kontrol ve onay mekanizmaları basamaklara ayrılmaktadır. Fransızca dil köküne sahip olan bu kelime hakkında hiyerarşi ne demek ve TDK anlamı nedir gibi sorular sorulmaktadır. Sizler için hiyerarşinin kısaca kelime anlamı nedir sorusunun cevabını hazırladık.
Hiyerarşi tüm dünyada kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Bu sınıflandırma insanlar için olabileceği gibi yetki ve sorumluluklar için de olabilmektedir. Hiyerarşik bir düzende yapılan işler, üst görevdeki bir kişi tarafından; kontrol edilmekte, denetlenmekte ve onaylanmaktadır. Hiyerarşik düzenin en baskın örneğini askeriye sergilemektedir.
Hiyerarşi Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
1.Aşama sırası. Makam sırası, derecelendirme düzeni, basamak.
Hiyerarşik düzen: Bir toplum ya da kuruluşun tüm üyelerini görev, sorumluluk ve yetkilerine göre sınıflandıran, sıraya sokan sistem.
Hiyerarşik: Hiyerarşiyle ilgili olan ve hiyerarşiye özgü.
Hiyerarşik regrasyon: Çok sayıda seviyeden oluşan süreçleri, analiz etmek amacıyla tasarlanan ileri ve gelişmiş regrasyon modeli.