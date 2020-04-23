Hiyerarşi Ne Demek? Tdk'ya Göre Hiyerarşik Yapı Ne Demektir?

Hiyerarşi tüm dünyada kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Bu sınıflandırma insanlar için olabileceği gibi yetki ve sorumluluklar için de olabilmektedir. Hiyerarşik bir düzende yapılan işler, üst görevdeki bir kişi tarafından; kontrol edilmekte, denetlenmekte ve onaylanmaktadır. Hiyerarşik düzenin en baskın örneğini askeriye sergilemektedir.



Hiyerarşi Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



1.Aşama sırası. Makam sırası, derecelendirme düzeni, basamak.

Hiyerarşik düzen: Bir toplum ya da kuruluşun tüm üyelerini görev, sorumluluk ve yetkilerine göre sınıflandıran, sıraya sokan sistem.

Hiyerarşik: Hiyerarşiyle ilgili olan ve hiyerarşiye özgü.

Hiyerarşik regrasyon: Çok sayıda seviyeden oluşan süreçleri, analiz etmek amacıyla tasarlanan ileri ve gelişmiş regrasyon modeli.