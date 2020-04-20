Hızlı eş anlamlısı nedir? Hızlı kelimesinin Eş anlamı olan sözcükler
Hızlı, Türkçede hem sıfat hem de zarf görevinde kullanılabilen bir sözcüktür. Bu kapsamda da kelimenin doğru yazılışı, eş anlamı ve zıt anlamı da sıkça araştırılan bir konudur. Peki, TDK sözlüğünde hızlının tanımı nedir? Hızlı kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte, hızlı sözcüğünün anlamı hakkında merak edilen her şeyi sizler için derledik.
Hızlı sözcüğü hem mecaz hem de gerçek anlamıyla kullanılabilen terimler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda hızlı sözcüğüyle sürat ya da çapkınlık ifade edilebilmektedir.
Hızlı Nedir?
TDK sözlüğünde hızlı kelimesinin 3 farklı tanımlaması yer almaktadır. Genel Türkçe sözlükte bu kelime için verilen açıklamalar ise aşağıdaki gibidir.
- Çabuk, süratli.
- Güç Kullanarak hareket etmek.
- Çapkın.
Hızlı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Dilimiz eş anlamlı sözcüklerin kullanımına oldukça uygundur. Bu kapsamda hızlı ile eş anlamlı kullanılabilecek sözcükler çabuk, süratli ve çapkın olarak sıralanmaktadır.
Hızlı Kelimesinin Zıt Anlamları
Hızlı, sürat belirtmek için kullanıldığında zıt anlama sahiptir. Sürat ifade etmek amacıyla kullanılan hızlı kelimesinin zıt anlamları ise yavaş ve aheste olarak kabul edilmektedir.