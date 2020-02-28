Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Hızlı ve Öfkeli 6 nerede çekildi?

Sinema tarihinin en sevilen filmleri arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli 6 filmi, bu akşam bir kez daha Türk televizyonlarında ekrana geliyor. Başrolünü Vin Diesel, Paul Walker, ve Dwayne Johnson gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Hızlı ve Öfkeli 6 filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte filmin konusu, oyuncu kadrosu ve yayınlandığı kanal...



HIZLI VE ÖFKELİ 6 OYUNCULARI KİMLERDİR?



Büyük bir merakla beklenen filmin başrollerinde Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster ve Michelle Rodriguez'in yer alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ KONUSU NEDİR?

Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, paraya para demeyen kahramanlarımız dünyanın tadını çıkartıyordu. Fakat bir yandan da eve dönmek ve kaçmadan, saklanmadan yaşamak arzusu içlerini kemiriyordu. Ne kadar çok paraları olsa da, aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır ve örgütün ikinci lideriyse Dom’un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty’den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vaat eder.



