Hizmetçiler 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Hizmetçiler dizisi 2. son bölüm full kesintisiz izleme linki tek parça yayında mı?
Kanal D'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Hizmetçiler 2. son bölümüyle izleyenleri ekranlara geldi. Cumartesi akşamları yayınlanan dizinin yeni bölümünde Ela, kardeşini bulmak için çıktığı yolculuğun sonunda Atahanlıların evinde yardımcı olarak işe başladı ve izleyenlere oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki ilgiyle izlenen dizi Hizmetçiler 3. yeni bölüm fragmanı ve 2. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?
HİZMETÇİLER 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ela, kardeşini bulmak için çıktığı yolculuğun sonunda Atahanlıların evinde yardımcı olarak işe başlamıştır. Ela, bir yandan kardeşini ararken bir yandan girdiği bu gizemli dünyanın sırlarını bulmaya çalışır. Bir yandan da site sakinleri ve diğer hizmetçilerle yakınlaşıp güvenlerini kazanmanın yollarını aramaktadır.
Ela, Aras Atahanlı'nın evinde tesadüfen kardeşine ait bir cep telefonu bulur. Ela telefonun şifresini çözebilirse kardeşine dair çok önemli ipuçlarına ulaşabilecektir. Ela telefonun şifresini çözebilecek midir? Ortadan kaybolan kardeşi Derin bir kurban mı yoksa herkesin hayatını cehenneme çeviren bir şeytan mıdır? Cennet Konakları diğer hizmetçileriyle ve ev sahipleriyle beraber başka hangi sırları saklamaktadır?
HİZMETÇİLER 3. YENİ BÖLÜM FRAGMAN
HİZMETÇİLER 2. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Hizmetçiler dizisi 2. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...