Hizmetçiler 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Hizmetçiler dizisi 2. son bölüm full kesintisiz izleme linki tek parça yayında mı?

HİZMETÇİLER 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ela, kardeşini bulmak için çıktığı yolculuğun sonunda Atahanlıların evinde yardımcı olarak işe başlamıştır. Ela, bir yandan kardeşini ararken bir yandan girdiği bu gizemli dünyanın sırlarını bulmaya çalışır. Bir yandan da site sakinleri ve diğer hizmetçilerle yakınlaşıp güvenlerini kazanmanın yollarını aramaktadır.



Ela, Aras Atahanlı'nın evinde tesadüfen kardeşine ait bir cep telefonu bulur. Ela telefonun şifresini çözebilirse kardeşine dair çok önemli ipuçlarına ulaşabilecektir. Ela telefonun şifresini çözebilecek midir? Ortadan kaybolan kardeşi Derin bir kurban mı yoksa herkesin hayatını cehenneme çeviren bir şeytan mıdır? Cennet Konakları diğer hizmetçileriyle ve ev sahipleriyle beraber başka hangi sırları saklamaktadır?

HİZMETÇİLER 3. YENİ BÖLÜM FRAGMAN



HİZMETÇİLER 2. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Hizmetçiler dizisi 2. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...