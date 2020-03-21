Hizmetçiler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Hizmetçiler dizisi 3. yeni bölüm ile bu akşam ekrana geliyor

Hizmetçiler dizisi bu akşam 3. yeni bölüm fragmanları ile ekrana gelecek. Kanal D ekranında yayınlanan yeni dizi Hizmetçiler dizisinde bu hafta Neslihan'ın Yiğit'e olan saplantısı devam ederken Hacer'in tek amacı kızı Çiçek'i Armağan'dan uzak tutmak olacaktır. Aras evindeki telefonun Ela'da olduğunu öğrendikten sonra Derin'in peşine düşer. Ela'nın yaptığı açıklama Aras'ı tatmin etmez. Peki Aras Ela ve Derin arasındaki bağlantıyı çözebilecek midir?

HİZMETÇİLER DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Deniz Baysal Yurtçu (Ela Sönmez)

Algı Eke (Atiye Kulaksız)

Selen Domaç (Hacer Tuna)

Aleyna Solaker (Çiçek Tuna)

Yiğit Kirazcı (Aras Atahanlı)

Seçkin Özdemir (Yiğit Atahanlı)

Ayşenil Şamlıoğlu (Nimet Atahanlı)

Gamze Karaduman (Demet Atahanlı)

Nilay Erdönmez (Gülseren Atahanlı)

Neslihan Arslan (Neslihan Gülkaya)

Hazal Benli (Aslı Çoşkun)

Cansu Fırıncı (Yaşar Tuna)

Servet Pandur (Belkıs Sipahioğlu

HİZMETÇİLER DİZİSİ 3. BÖLÜM FRAGMANI

DENİZ BAYSAL HANGİ KARAKTERE HAYAT VERİYOR?

Ela Sönmez

“Benim küçük, kendi halinde sıradan bir hayatım vardı. Zengin bir ailenin yanında hizmetçi olacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Hayat bazen bize seçim yapma şansı vermez. Ben de aradığım cevaplara ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yaptım. O cevaplar da beni yeni sorulara, yeni bilinmezlere sürükledi.”

ALGI EKE HANGİ KARAKTERE HAYAT VERİYOR?

Atiye Kulaksız

“Çok şükür diyorum her gün. Hiç de gocunmuyorum hizmetçi olduğum için. Ne gocunacağım. Aç değilim açıkta değilim. Bir de kocam var... Dalyan gibi. Tek bir eksiğim var şu kucağımda tutacağım bir bebe… Onu da nasip ederse valla dünyada benden mutlusu olmaz.”

SELEN DOMAÇ HANGİ KARAKTERE HAYAT VERİYOR?

Hacer Tuna

“Belkıs Sipahioğluların evine gelene kadar çocuktum aslında. Asıl hizmetçileri annemdi. Sonra annem bir bez tutturdu elime, tozları aldım. Sonra bir kova verdiler yerleri sildim. O kapıdan çocukluğumu dışarıda bırakarak girdim. Önce beslemeleri sonra hizmetçileri oldum”

ALEYNA SOLAKER HANGİ KARAKTERE HAYAT VERECEK?

Çiçek Tuna

“Bir farkım yok sizden. Ben de pek çoğunuz gibi sevmediğim bir işte çalışıyorum. Siz bir plazada çalışıyorsunuz ben bir evde. Aslında aynı işi yapıyoruz. Hepimiz birilerinin hizmetçileriyiz. Benim hayatımda bir de aşk var. Anneme göre olmaması gereken, bana uymayan. Davulun bile dengi dengine çalmadığı. Ama gel de kalbime anlat sen bunları”

YİĞİT KİRAZCI HANGİ KARAKTERE HAYAT VERİYOR?

Aras Atahanlı

“Ben hayatım boyunca hiçbir zaman hiçbir şeyden memnun olmadım... Babam annemi terk ettiğinde de memnun değildim. Yeni bir aile kurduğunda da… Sonra o ailenin şirketi batırdığını duyduğumda da… Biraz kronik bir durum oldu memnuniyetsizlik artık benim için. Ama şikâyetçi de değilim aslında. En azından üvey abim Yiğit gibi sorumluluklarımdan kaçmıyorum”

SEÇKİN ÖZDEMİR HANGİ KARAKTERE HAYAT VERİYOR?

Yiğit Atahanlı

“Benim bencil, sırf kendini düşünen birisi olduğumu söylerler. Haksız da sayılmazlar aslında. Bugüne kadar canım ne istediyse onu yaptım ve yaşadım. Pek plan program yapmayı bilen biri de değilimdir. Yaşadıklarım bazıları için büyük bir hata gibi gözükse de ben hayat diyorum. Bugün aynı şeyler tekrar başıma gelse hepsini yine yaşardım.”