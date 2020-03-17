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17.03.2020 - 01:59 | | AA

Hollanda, Polonya ve Türk polisi 2 ton 400 kilo eroin ele geçirdi

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Hollanda, Polonya ve Türk polisinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde Orta Doğu’dan Avrupa’ya götürülen 2 ton 400 kilogram eroinin ele geçirildiğini duyurdu.

Hollanda, Polonya ve Türk polisi 2 ton 400 kilo eroin ele geçirdi

 

Europol'den yapılan açıklamada, tırların içinde gıda ambalajlarına ve inşaat malzemeleri içine saklanmış 2 ton 400 kilogram eroinin Hollanda’ya götürülmek üzere yakalandığı belirtildi.

Operasyonlar sonucu Türkiye, Hollanda, Belçika ve Polonya’da uyuşturucuyu taşıyan suç örgütü üyesi toplam 13 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

00.00'da başladıİçişleri Bakanlığı genelgesi ile corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Üsküdar'da zabıta ekipleri kafe ve lokantaları kontrol ederek tebligatta bulundu.
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