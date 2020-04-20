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20.04.2020 - 09:59 | | DHA

Horoz dövüştüren 21 kişiye ceza yağdı!

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, ahırda horoz dövüştürürken yakalanan 21 kişiye, 'kumar oynamak'tan toplam 26 bin 250 lira; 'sosyal mesafeye uymamak'tan da 66 bin 150 lira ceza kesildi.

Horoz dövüştüren 21 kişiye ceza yağdı!

Sorgun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Devlet Hastanesi arkasında bulunan ahırda horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine baskın düzenledi. Operasyonda, ahır içinde naylon brandalarla oluşturulmuş 'ring' alanında horoz dövüşü yaptıran 21 kişi, suçüstü yakalandı.

Dövüşte kullanılan 11 horoza da el koyuldu. Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan şüphelilere, 'kumar oynamak'tan 1250'şer lira, corona virüs tedbirleri kapsamında da 'sosyal mesafeye uymamak'tan 3 bin 150'şer lira para cezası yazıldı.

Horoz dövüştüren 21 kişiye ceza yağdı

Ayrıca şüphelilere, corona virüsle ilgili uyarıcı bilgiler verilerek, maske dağıtıldı.

 

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