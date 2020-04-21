Hortum Nasıl Oluşur? Kısaca Hortum Oluşumu Ve Türleri

Hortumun çevreye birçok zararı bulunduğundan, gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Hortumun oluşması bir felakete dönüştüğünden, insanlar hortum sırasında kaçacak yer aramaktadır. Büyüklüğüne ve şiddetine göre hortum derecelendirilmektedir. Kümülüs adı verilen bulutlar, hortumun oluşmasına neden olmaktadır. Önüne çıkan her şeyi deviren hortum, bir şehri baştan aşağıya mahvetmektedir. Hortumun hızının kestirilemiyor olması, önlenmesini zorlaştırmaktadır.

Hortum Nasıl Oluşur?

Bir rüzgar türü olan hortum, yüksek basınçtan alçak basınca doğru oluşmaktadır. Gökyüzünün derinliklerinde meydana gelirken, yeryüzüne doğru inmektedir. Bazı durumlarda göl veya deniz üzerinde oluşabilen hortum, genel olarak kara üzerinde meydana gelmektedir. Eğer hortum şiddetliyse, kısa süre içerisinde şehrin yapısını bozmaktadır. Kabarık bir şekilde duran kümülüs bulutu, kubbeleşerek alt kısımda bulunan bulutlarla iletişime geçmektedir.

Hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkan hortum, spiral şeklini almaktadır. Hortum su üzerinde daha tehlikelidir ve ölümlere neden olmaktadır. Olağandışı bir durumda hortum fark edilirse, kısa süre içerisinde yetkililere haber vermek gerekmektedir. Bina içerisinde hortum fark edilirse, su ve doğalgaz vanası kapatılmalı, elektrik sigortasını indirilmelidir.

Kısaca Hortum Oluşumu ve Türleri

Ani sıcaklık ve basınç değişimlerine bağlı olarak oluşan hortum, göl ve deniz üzerinde meydana geliyorsa su hortumları adını almaktadır. Hortum şiddetine göre F1 ve F5 arasında numaralandırılmaktadır. Büyük yıkım gücüne sahip olan hortumlar, F5 seviyesindedir. Nem oranının düşük olduğu bölgelerde de hortum yaşanması ihtimali vardır.

Bir bölgede hiç yağmur yağmayıp sadece dolu yağarsa, hortum oluşmaktadır. Nem olmayan bölgelerde meydana gelen güçsüz hortumlar, az yağışlı süper hücre olarak isimlendirilmektedir. Yağmur ve dolu ile birlikte oluşan hortum, klasik süper hücre ismini almaktadır. İnsanoğlunun atmosfere ciddi anlamda zarar vermesi, hortum olayının yaşanmasına sebep olmaktadır. Hava kirliliği sonucu mevsimlerin dengesi bozulmakta ve çok yıkıcı hortumlar meydana gelmektedir.