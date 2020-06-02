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02.06.2020 - 15:00 |

Hrant Dink Vakfı soruşturmasında ikinci şüpheli adliyede

Son dakika haberi... Hrant Dink Vakfı'nı gönderdiği elektronik posta yoluyla tehdit ettiği iddiasıyla bir kişinin tutuklanmasının ardından, bir başka tehdit mesajı gönderdiği iddia edilen ve gözaltına alınan diğer şüpheli E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalete Sarayı’na sevk edildi.

Hrant Dink Vakfı soruşturmasında ikinci şüpheli adliyede
ELİF ALTIN / İstanbul

Şişli’de 13 yıl önce öldürülen gazeteci Hrant Dink’in anısına kurulan Hrant Dink Vakfı yöneticilerine mail hesabından ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ şeklinde mesaj gelmesi üzerine Dink vakfı ve aile avukatı durumu polise ve savcılığa bildirdi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile şüpheli H.A. gözaltına alınarak tutuklandı.

İKİNCİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu tutuklamanın ardından emniyet görevlileri, söz konusu ikinci tehdit mesajıyla ilgili şüpheli E.B'yi de dün İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli E.B'nin bir müddet Amerika'da yaşadığı ve çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli E.B emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının savcılığa çıkarılmak üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

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