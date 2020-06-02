Hrant Dink Vakfı soruşturmasında ikinci şüpheli adliyede

Şişli’de 13 yıl önce öldürülen gazeteci Hrant Dink’in anısına kurulan Hrant Dink Vakfı yöneticilerine mail hesabından ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ şeklinde mesaj gelmesi üzerine Dink vakfı ve aile avukatı durumu polise ve savcılığa bildirdi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile şüpheli H.A. gözaltına alınarak tutuklandı.

İKİNCİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu tutuklamanın ardından emniyet görevlileri, söz konusu ikinci tehdit mesajıyla ilgili şüpheli E.B'yi de dün İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli E.B'nin bir müddet Amerika'da yaşadığı ve çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Şüpheli E.B emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının savcılığa çıkarılmak üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.