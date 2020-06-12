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12.06.2020 - 11:37 | | DHA

Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit soruşturmasında yeni gelişme

Hrant Dink Vakfı'na yönelik e-posta ile 2 ayrı tehdit olayı ile ilgili şüpheliler Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında "Zincirleme şekilde imzasız mektupla ve ya özel işaretlerle tehdit" suçundan iddianame düzenlendi.

Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit soruşturmasında yeni gelişme

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri gönderen Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hrant Dink Vakfı'na elektronik posta yoluyla tehdit ettikleri iddiasıyla tutuklanan şüpheliler Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan iddianame düzenlendi.

Şüphelilerden Hüseyin A.'nın üç kez tehdit olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapsi istenirken, Ersin B.'nin  e-posta ile bir kez tehdit eylemi gerçekleştirmesi nedeniyle 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi.

Şüpheliler, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 

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