HSK bildirdi, savcılık inceliyor

Tutuklanan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, 19 Ekim 2018 tarihinde üç adamı ile birlikte tahliye edilince tahliye kararına imza atan hakim Cevdet Özcan hakkında soruşturma başlatılmıştı. Özcan hakkında daha sonra, “rüşvet almak”, “görevi kötüye kullanmak” suçlarından 6.5 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında HSK müfettişlerine ifade veren soruşturmasının savcısı Ercan Devrim ile hakimler Özkan Gürel ve Ersin Öztürk, Ak Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu tarafından arandıklarını ve kendilerine Zindaşti’nin serbest bırakılması konusunda talepte bulunulduğunu iddia ettiler. Kuzu hakkında soruşturma açılıp açılmayacağı inceleme sonunda netlik kazanacak.