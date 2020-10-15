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15.10.2020 - 14:48 | | DHA

HTŞ terör örgütü şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi!

Samsun ve Denizli'de Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.

HTŞ terör örgütü şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi!

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda HTŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4'ü Bafra ilçe merkezinde, 1 şüpheli de Denizli'nin Buldan ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Bafra ilçesinde yakalanan 4 Suriye uyruklu şahıs, sorgularının ardından Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık raporu alınmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Denizli'de gözaltına alınan 1 Suriyelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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