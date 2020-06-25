Hülya Avşar ne dedi, Twitter'da neden gündem oldu?

10 Ekim 1963'de Edremit'te doğan Hülya Avşar, oyuncu, şarkıcı ve sunucudur. Televizyonculuğuyla büyük beğeni toplayan Hülya Avşar, son günlerde yaptığı açıklamalar ile ilgili çok konuşuluyor. Twitter'da da gündem olan Hülya Avşar ne dedi merak ediliyor. İşte Hülya Avşar'ın olay röportajı...

HÜLYA AVŞAR NE DEDİ?

Hülya Avşar, geçtiğimiz gün bir restorandan çıkarken görüntülenmişti. Siyah bir maske takan sanatçı, “Ben şimdi anlıyorum, neden peçe takıyorlarmış, biliyorlarmış başımıza gelecekleri. Zehra görmüştü birini ‘öcü’ demişti, korkmuştu. Dolayısıyla bununla alakalı yazılar yazmıştım. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi” ifadelerini kullanmıştı.