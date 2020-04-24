Hümeyra İsminin Anlamı Nedir? Hümeyra Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Hümeyra isminin kökeni nereden geldiği tam olarak bilinmiyor. Ancak çok uzun yıllardan bu yana Türkiye'de kullanılan ve sevilen kız isimleri arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu açısından anlamına bakıldığında ‘aklık’ ve ‘beyazlık’ olarak yer aldığı görülmektedir.

Hümeyra Ne Demek?

Hümeyra özel anlamı ile beraber günümüzde yeniden ilgi toplayan isimler arasına girmiş adlardan biridir. Anlamı ise ‘aklık’ ya da ‘beyazlık’ olarak bilinmektedir. Aynı zamanda saf ve temiz gibi yan anlamları üzerinden de kullanılabilmektedir.

Karakteristik olarak hem telaffuzu noktasında hem de anlamları açısından kız çocukları için yakışan isimlerden biri olduğunu söylemek mümkün. Aileler son dönemlerde çok sık bu ismi araştırmakta ve internet üzerinden bilgi almaya çalışmaktadır. Özellikle kız çocukları için kullanılabilecek en güzel isimlerden biridir.

Hümeyra İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Hümeyra ismi Kur'an'da geçmeyen bir addır. İnternet üzerinde Hümeyra isminin Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediği çok sık araştırılıyor. Kız çocukları için kullanılan güzel bir isim olarak dilin anlamı üzerinden minik yavrunuza verebilirsiniz. Aynı zamanda sevilen pek çok ünlünün ismini de Hümeyra olduğu bilinmektedir.