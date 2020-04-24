Hüseyin İsminin Anlamı Nedir? Hüseyin Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Hüseyin ismi Türkiye'de yaklaşık 570.000 kişi tarafından kullanılmaktadır. Arapça kökenli bir isim olduğu için de eski zamanlarda da bu isim çocuklar için tercih ediliyordu. Anlam bakımından ise Hüseyin ismi çeşitli anlamlara sahiptir.

Hüseyin Ne Demek?

Hüseyin demek Arapçada güzel huylu ve ruhlu kişi demektir. Hüseyin isminin gelen anlamına göre dilimizde bazı karşılığı da değişmiştir. Genel olarak Hüseyin demek ruhen kişinin güzel olması anlamındadır.

Hüseyin ismi dini anlamının dışında 2 farklı anlama sahiptir. Bu anlamların ilki;

- Küçük sevgili anlamını taşır. Diğer bir anlamı ise

- Kişinin ruhen güzel olması demektir.

Aslında Hüseyin ismi güzelliği ve huzuru simgeleyen bir isimdir. Madde güzelliğinin yanı sıra ruhen bir güzelliği taşıma anlamında kullanılır. Kelime ve isim anlamı olarak genellikle güzel olanı çağrıştırdığı için erkek çocukları için de bu isim sıklıkla tercih edilir. Kişinin ruhen daha güzel olması şeklinde de tabir edilir.

Hüseyin İsmi Kur’an’da Geçiyor Mu?

Hüseyin ismi Kuran'da geçen bir isim değildir. Fakat buna rağmen dini açıdan öneme sahiptir. Çünkü Hüseyin ismi Hz. Muhammed (s.a.a.)’in torununun ismidir. Yani Hz. Hüseyin Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın küçük oğlunun ismidir. Bu sebeple de dini açıdan bu isim büyük öneme sahiptir. Bazı ebeveynler Hz. Hüseyin için bu ismi çocuklarında da kullanmaktadır. Fakat Hüseyin isminin farklı anlamları da mevcuttur.