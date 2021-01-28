Husumetli ailelere silah temin ediyordu! Yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken ilçesinde evinde bulundurduğu silahları kırsaldaki husumetli ailelere satmaya çalıştığı belirtilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmanın ardından zanlının evinde yaptığı aramada, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 4 kalaşnikof şarjörü, 1 tabanca şarjörü ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ele geçirdi.
Zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Bakan Selçuk'tan Samsun'daki kadın cinayetine ilişkin açıklamaAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da, kaybolduktan 42 gün sonra ormanlık alanda ölü bulunan Arzu Aygün cinayetiyle ilgili, "Elbetteki davaya müdahil olacağız. Katilin en ağır cezayı alması için her daim Bakanlık olarak da bu süreci, hukuki ve adli süreci de takip edeceğiz." dedi.