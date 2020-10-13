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13.10.2020 - 06:12 | | DHA

Husumetli iki grup arasında silahlı kavga

İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında, çıkan silahlı kavgada bir kişi göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Husumetli iki grup arasında silahlı kavga

 

Olay, 03.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1212 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun sokakta karşılaşması sonucu silahlı kavga çıktı. Olayda, Yusuf Ö. (39) göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay gerçekleştiren şüpheliler  kaçarken, Yusuf Ö. arkadaşları tarafından 09 BG 218 plakalı hafif ticari araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Yusuf Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

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