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20.09.2020 - 20:17 | | İHA / AA

Husumetliler karşılaştı ortalık karıştı! Yakalandı

Kahramanmaraş’ta husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olay sonrası teslim olmayan şüpheliyi özel harekat polisleri yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ökkeş E.K. (22) ile Murat Y. (31) mahalle arasında karşılaştı. Çıkan tartışma sonrası Murat Y., Ökkeş E.K.’yi pompalı tüfekle ateş ederek sırtından yaraladı.

Husumetliler karşılaştı ortalık karıştı Yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı. Olayın şüphelisi telim olmayınca bölgeye polis özel hareket ekipleri sevk edildi. Yapılan operasyon sonrası şüpheli Murat Y. suç aleti pompalı tüfeğiyle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Husumetliler karşılaştı ortalık karıştı Yakalandı

 

İki kişiyi yaralayıp, kaçan sürücünün 16 yaşında olduğu ortaya çıktıKütahya'da yol kenarında aracında kavun satan Ahmet Can Emeksiz ve müşterisi Hasan Hüseyin Duymaza çarparak olay yerinden kaçan sürücünün 16 yaşındaki M.Ö.A. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.Ö.A, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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