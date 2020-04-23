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23.04.2020 - 12:32 | | DHA

Husumetlisine tüfekle ateş etti!

Karaman’da, husumetlisi E.D. ile yeğenleri olan çocukların üzerine tüfekle ateş eden Murat Yılmaz ve 3 arkadaşı, polis tarafından yakalandı. Saldırganlardan Yılmaz ve Mustafa Tartan tutuklanırken, Y.Ö. ve M.K. ev hapsine çarptırıldı.

Husumetlisine tüfekle ateş etti!

Olay, dün akşam Seki Çeşme mahallesi Hoca Mahmut Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Yılmaz, beraberine arkadaşları Mustafa Tartan, Y.Ö. ve M.K.'yi de alıp, otomobille, husumetlisi E.D.'nin evinin önüne geldi. 4 arkadaş, evinin önünde olan E.D. ile yanındaki çocukların üzerine ateş açtı. E.D. ve çocuklar kaçarak, saldırıdan kurtuldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek'in talimatı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, 4 saldırganı kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Yılmaz ve Mustafa Tartan mahkemece tutuklandı, Y.Ö. ve M.K. ev hapsine çarptırıldı.

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