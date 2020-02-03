İBB burs (eğitim yardımı) sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru nasıl yapılır?

İStanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB eğitim yardımında 30 bin hedefi için yeni başvurular alıyor. Başvurular 27 Ocak - 6 Şubat tarihinde alınıyor. Başvuruların üzerinden bir hafta geçti. İşlemlerini tamamlayanalar "İBB burs (eğitim yardımı) sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye sorarken; başvurularını henüz yapmayanlar ise "Başvuru nasıl yapılır?" sorusunu soruyor.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İBB burs sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Bir önceki burs başvuruları 18 Kasım'da alınmış sonuçlar ise 27 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu tarih hesap edildiğinde sonuçların mart ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

GENEL KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

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