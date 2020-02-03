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03.02.2020 - 15:54 |

İBB burs (eğitim yardımı) sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru nasıl yapılır?

İBB ikinci eğitim yardımı için başvurular 27 Ocak'ta başladı. Son başvurular ise 6 Şubat olarak belirlendi. Şimdi işlemlerini tamamlayanlar burs sonuç tarihine odaklanmış durumda... Henüz başvuru yapmayanlar ise "İBB burs (eğitim yardımı) başvurusu nasıl yapılır?" diye merak ediyor.

İBB burs (eğitim yardımı) sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru nasıl yapılır?

 

İStanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB eğitim yardımında 30 bin hedefi için yeni başvurular alıyor. Başvurular 27 Ocak - 6 Şubat tarihinde alınıyor. Başvuruların üzerinden bir hafta geçti. İşlemlerini tamamlayanalar "İBB burs (eğitim yardımı) sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye sorarken; başvurularını henüz yapmayanlar ise "Başvuru nasıl yapılır?" sorusunu soruyor.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İBB burs sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Bir önceki burs başvuruları 18 Kasım'da alınmış sonuçlar ise 27 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu tarih hesap edildiğinde sonuçların mart ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

GENEL KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER

Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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