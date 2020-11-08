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08.11.2020 - 18:52 |

İBB burs sonuçları açıklandı mı, 2020 burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları için artık sabırsız bir bekleyiş söz konusu... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması sonrası heyecan artarken adaylar bilgi alabilmek için İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor.

İBB burs sonuçları açıklandı mı, 2020 burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları açıklandı mı? Binlerce kişi bu soruya cevap arıyor. 1 Kasım'da evrakların tamamlanmasının ardından araştırmalar hızlandı. İşte ayrıntılar...

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu burslar hakkında açıklama yaptı. İBB Genç Üniversiteli sayfasında şu açıklama yer aldı;

"Genç Üniversiteli eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi.

Tüm başvuruların titizlikle inceleneceğinden ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğinden hiç şüpheniz olmasın.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin listesini Kasım ayı içinde günü ilan edeceğiz.

Gönül isterdi ki, talebi olan tüm başvuru sahiplerine desteğimizi ulaştırabilelim. Dilerim gelecekte bu da mümkün olur.

Bizlere güvendiğiniz için teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim.

Ekrem İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı"

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