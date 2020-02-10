Sonuçlar açıklandı! İBB burs sonuçları belli oldu... İşte sonuç sorgulama linki

İBB burs başvuruları 6 Şubat'ta sona erdi. Binlerce öğrenci burs almaya hak kazanmak için başvuruda bulundu. Yeni haftaya girilirken şimdi eğitim yardımı başvuru sonuçları sıklıkla aratılıyor. İMüjdeli haber ise az önce geldi.

İBB SONUÇLARI AÇIKLANDI

İBB burs sonuçlarının 10 Şubat Pazartesi günü açıklanacağı biliniyordu. İBB az önce sonuçları ilan etti.

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İBB burs sonuçları 10 Şubat Pazartesi günü açıklanacak. Konuya ilişkin İBB Ekrem İmamoğlu şu açıklamayı yaptı.

"Sevgili öğrenciler,

Genç Üniversiteli eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi.

Tüm başvuruların titizlikle inceleneceğine ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğine hiç şüpheniz olmasın.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesini 10.02.2020 Pazartesi günü ilan edeceğiz.

Gönül isterdi ki, talebi olan tüm başvuru sahiplerine desteğimizi ulaştırabilelim. Dilerim gelecekte bu da mümkün olur.

Bizlere güvendiğiniz için teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim."