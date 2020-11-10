MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İBB burs sonuçları sorgulama ekranı, burs ne kadar? İBB bursları ne zaman yatacak?
ABONE OL
10.11.2020 - 15:21 |

İBB burs sonuçları sorgulama ekranı, burs ne kadar? İBB bursları ne zaman yatacak?

İBB burs sonuçları açıklandı. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru sonuçlarının belli olmasıyla birlikte sonuç sorgulama ekranı, burs miktarı ve yatacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki İBB burs sonuçları nasıl öğrenilir, burs ne kadar ve ne zaman yatacak 2020?

İBB burs sonuçları sorgulama ekranı, burs ne kadar? İBB bursları ne zaman yatacak?

İBB burs sonuçları tamamlandıktan sonra öğrenciler heyecanla sonuçları bekliyorlardı. İBB burs sonuçları açıklandı. Burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden açıklandı. İşte 2020 İBB burs sonuçları sorgulama ekranı? İBB bursu ne kadar, ne zaman yatacak?

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İBB Genç Üniversiteli sayfasında şu açıklama yer aldı;

"Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları açıklanmıştır.

Genç Üniversiteli Eğitim Yardımına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, eğitim hayatınızda başarılar dileriz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi"

İBB BURS SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

İBB BURSU NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burs 3’e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Ankara Valiliği'nden 65 yaş ve üstü kararı! İşte kısıtlanan saatler

Son dakika: Ankara Valiliği'nden 65 yaş ve üstü kararı! İşte kısıtlanan saatler

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Trabzon'da sağanak yağış! Yollar göle döndü

Trabzon'da sağanak yağış! Yollar göle döndü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet