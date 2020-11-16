İBB bursları yattı mı, ne zaman yatıyor?

İBB burs sonuçları, geçen hafta ilan edildi. Binlerce kişi burs almaya hak kazandı. 3200 liralık burs kazanan öğrencilerin gündeminde şimdi bursların ödenme tarihi yer alıyor. İşte konuya dair ayrıntılar...

İBB BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İBB burslarının ne zaman yatacağına dair net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl ödemeler 3 farklı ayda yapılmıştı. Aralık ayında 1200 TL, Şubat ayında 1000 TL, Mayıs ayında ise 1000 TL olarak hesaplara yatmıştı.