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14.02.2020 - 16:12 | | DHA

İBB önünde ulaşım zammı protestosu

Gençlik Örgütleri adı altında bir araya gelen üniversite öğrencileri İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zamları protesto etti.

İBB önünde ulaşım zammı protestosu

İBB’nin Saraçhane’deki binası önünde toplanan öğrenciler “Ulaşım haktır engellenemez”, “Ulaşım zamları geri alınsın” sloganları attı.

Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Umut Doğan, toplu ulaşıma yapılan zamların geri çekilmesini istediklerini belirterek, "Büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşayan halkın sırtına büyük bir yük daha binmiş oldu." dedi.

Ağzına kadar dolu otobüs ve metrobüslerde yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Doğan, “Her yapılan zamda hizmetleri durdurmaktan bahseden, dayanamadıkları için mecbur olduklarını ifade edenlere sesleniyoruz: En doğal hakkımız olan ulaşım zamlarını kabul etmiyoruz." diye konuştu. Doğan, zamlar geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

 

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