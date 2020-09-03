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03.09.2020 - 16:17 | | DHA

Ä°BB'nin atlÄ± zabÄ±ta birimi ilk kez Ayasofya MeydanÄ±'nda

Â Â Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin kurum tarihinde ilk kez kurulan 'AtlÄ± ZabÄ±ta Birimi' Ayasofya MeydanÄ±'nda devriye gÃ¶revi yaptÄ±.Â

Ä°BB'nin atlÄ± zabÄ±ta birimi ilk kez Ayasofya MeydanÄ±'nda

Ä°stanbul Adalar'da Ruam hastalÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ± satÄ±n alÄ±nan atlarÄ±n bir kÄ±smÄ± sahiplendirilirken bir kÄ±smÄ± ise Ä°BB tarafÄ±ndan kurulan AtlÄ± ZabÄ±ta Birimi'nde kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. 20 at ile kurulan AtlÄ± ZabÄ±ta Birimi'nden 6 at ve zabÄ±ta gÃ¶revlisi, ilk kez Ayasofya Camii Åžerifi Ã¶nÃ¼nde bulunan meydanda devriye gÃ¶revi yaptÄ±.

ZabÄ±ta AtlÄ± BirliÄŸi'ne o sÄ±rada meydanda bulunan yerli ve yabacÄ± turistler yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiler. AtlÄ± zabÄ±talar Ä°stanbul'da meydanlar, sahil ÅŸeridi, Adalar gibi noktalarda gÃ¶rev yapacaklar. Ä°lk devriye ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunan Ä°BB ZabÄ±ta Daire BaÅŸkanÄ± Engin Ulusoy, "ZabÄ±ta AtlÄ± BirliÄŸi yeni kuruldu. Bunu Veteriner Hizmetleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ile birlikte son 5-6 aydÄ±r Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. EÄŸitimlerini yapÄ±yoruz. Personelin eÄŸitimlerini yapÄ±yoruz. At sayÄ±mÄ±z ÅŸuan yeterlidir. Biz ÅŸuan 20 at ile baÅŸlÄ±yoruz. Burada da bugÃ¼n 6 at ile karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±ktÄ±. Ä°stanbullulara gerek meydanlarda, gerek sahillerde, gerekse Adalar'da yeni bir konsept ile zabÄ±ta hizmeti vermeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" dedi.Â 

"HEM ATLARIN BAKIMLARINI YAPIYORLAR HEM ATA BÄ°NMENÄ° EÄžÄ°TÄ°MÄ°NÄ° YAPIYORLAR"

Adalar'da faytonlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan orada bulunan personeli istihdam ettiklerini belirten Engin Ulusoy, "Biz faytonlarÄ± kaldÄ±rdÄ±ktan sonra oradaki personeli gerek at sahiplerinden gerek dÄ±ÅŸarÄ±dan Veteriner Hizmetleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze personel olarak aldÄ±k.

Bu personelimiz atlarÄ± bilen, atlarÄ± tanÄ±yan ve atlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyan veterinerlerimiz ile birlikte hem atlarÄ±n beslenme bakÄ±mlarÄ±nÄ± yapÄ±yorlar hem de bunlarÄ±n binmesini ve eÄŸitimini yapÄ±yorlar. Biz de onlarÄ± gerek veterinerlikte gerekse zabÄ±ta destek hizmetlerinde istihdam ediyoruz" dedi. Â 

Ä°BBnin atlÄ± zabÄ±ta birimi ilk kez Ayasofya MeydanÄ±nda

    Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve eÅŸi Covid-19'a yakalandÄ±AK Parti Ä°zmir Milletvekili Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada koronavirüse yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
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