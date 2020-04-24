İbrahim İsminin Anlamı Nedir? İbrahim Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

İbrahim, dünya üzerinde yer alan tüm büyük dinler için öneme sahip ortak bir isimdir. Bu kapsamda İslamiyet’te bir peygamberin; Hristiyanlık ve Musevilikte ise bir din büyüğünün adıdır.

İbrahim Ne Demek?

İbrahim isminin bilinen en yaygın anlamı “inançlı kişilerin babası” olarak kabul edilmektedir. Bu anlamın dışında; hakların savunucusu ya da hakların babası gibi manalar da taşımaktadır. Ancak çocuklarına İbrahim ismini koymak isteyen kişiler genellikle bu kelime anlamına değil dini anlamına bakmaktadır.

İbrahim ismine sahip kimselerin genellikle sert ve sakin bir yapıları vardır. Ancak buna zıt olarak oldukça kırılgandırlar. Bu kişilerin öz sezileri oldukça kuvvetlidir ve girişken kişilikleriyle dikkat çekerler. İbrahim ismine sahip erkekler, çoğu zaman ticarete eğilim gösterirler ve girdikleri işleri başarılı bir şekilde tamamlarlar.

İbrahim İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

İbrahim isminin bu kadar yaygın bir şekilde kullanılmasının ana nedeni Kuran-ı Kerim’de bir surenin ismi olarak geçmesidir. Bu kapsamda Kur’an’ın 14. Suresi İbrahim Suresi’dir. Surede İbrahim peygamber ve onun ailesinden bahsedilmektedir. Sure, Kuran-ı Kerim’in insanları aydınlığa çıkarmak için gönderilen bir kitap olduğunun vurgusu ile başlamaktadır.