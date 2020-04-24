MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İbrahim İsminin Anlamı Nedir? İbrahim Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?
ABONE OL
24.04.2020 - 22:27 |

İbrahim İsminin Anlamı Nedir? İbrahim Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

İbrahim, Türk tarihinde uzun yıllardır erkek çocuklarına verilen bir isim olarak kullanılmaktadır. Dini açıdan da önemli sayılan bu isim hakkında İbrahim ne demek ve İbrahim ismi Kur’an’da geçiyor mu gibi bazı sorular sorulmaktadır. Sizler için bu soruların cevaplarını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve derledik.

İbrahim İsminin Anlamı Nedir? İbrahim Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

İbrahim, dünya üzerinde yer alan tüm büyük dinler için öneme sahip ortak bir isimdir. Bu kapsamda İslamiyet’te bir peygamberin; Hristiyanlık ve Musevilikte ise bir din büyüğünün adıdır.

İbrahim Ne Demek?

İbrahim isminin bilinen en yaygın anlamı “inançlı kişilerin babası” olarak kabul edilmektedir. Bu anlamın dışında; hakların savunucusu ya da hakların babası gibi manalar da taşımaktadır. Ancak çocuklarına İbrahim ismini koymak isteyen kişiler genellikle bu kelime anlamına değil dini anlamına bakmaktadır.

İbrahim ismine sahip kimselerin genellikle sert ve sakin bir yapıları vardır. Ancak buna zıt olarak oldukça kırılgandırlar. Bu kişilerin öz sezileri oldukça kuvvetlidir ve girişken kişilikleriyle dikkat çekerler. İbrahim ismine sahip erkekler, çoğu zaman ticarete eğilim gösterirler ve girdikleri işleri başarılı bir şekilde tamamlarlar.

İbrahim İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

İbrahim isminin bu kadar yaygın bir şekilde kullanılmasının ana nedeni Kuran-ı Kerim’de bir surenin ismi olarak geçmesidir. Bu kapsamda Kur’an’ın 14. Suresi İbrahim Suresi’dir. Surede İbrahim peygamber ve onun ailesinden bahsedilmektedir. Sure, Kuran-ı Kerim’in insanları aydınlığa çıkarmak için gönderilen bir kitap olduğunun vurgusu ile başlamaktadır.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şevval İsminin Anlamı Nedir? Şevval Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Şevval İsminin Anlamı Nedir? Şevval Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Murat İsminin Anlamı Nedir? Murat Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Murat İsminin Anlamı Nedir? Murat Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Sıradaki Haber