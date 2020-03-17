İbuprofen tartışması

Bakanın açıklamalarını sorduğumuz enfeksiyon uzmanları, açıklamaların bilimsel olmadığı görüşünde. “Veran’ın söyledikleri doğru değil” diyen Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, “Veran’ın uzmanlık alanı nöroloji. Açıklamaları kanıta dayalı ve bilimsel değil. Şu an, eldeki veriler ibuprofen etken maddeli ilaçların riski arttırdığını göstermiyor. ‘Parasetemol etken maddeli ilaç iyi, diğerleri kötü’ diye bir şey demek yanlış” dedi.

Duyuru yapılmadı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy da, Veran’ın sözlerinin Türkiye için geçersiz olduğunu belirterek; “Ülkemiz açısından böyle bir tartışma yok. Biz ülkemizdeki Kovid-19 önlemleri için Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine bakacağız. Bizim bilim kurulumuzdan söz konusu etken maddeli ilaçlara yönelik herhangi bir duyuru yapılmadı” dedi.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl ise “Bizim zaten ateşli, ağrılı hastalarda, romatizmal hastalarında ilk tercihimiz parasetamol etken maddeli ilaçlar. İbuprofenin çocukluk çağında ve viral enfeksiyonlarda olumsuz etkileri bildirilmiştir. Benim önerim, Kovid-19 şüphesi varsa parasetemol etken maddeli ilaçların tercih edilmesi” dedi.

‘Risk düşük’

Prof. Dr. Kurugöl, insanları paniğe sevk etmeden her önlemin hayata geçirilmesi gerektiğini de belirterek; “Çocuklar açısından Güney Kore’deki test sonuçları önemli. 18 yaş altı grupta hastalık görülme oranı yüzde 5. Virüs bulaşanların yüzde 81’i çok hafif seyrediyor. Kovid-19’un çocuklarda daha az görülme sebebi virüsün bağlandığı reseptörün tam gelişmemiş olması. Kovid-19’un çocuklara bulaşma riski yetişkinlerden çok daha düşük” ifadelerini kullandı.