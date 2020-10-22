İç çamaşırından uyuşturucu çıktı! 3 arkadaşı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, otobüsle Samsun’a gelen T.D.’yi takibe aldı. Yakalanmamak için Havza ilçesinde otobüsten inen T.D., arkadaşları R.S.E., K.C.Ö. ve M.C.Ö. tarafından otomobile alındı.

Polis ekiplerince il girişinde bulunan uygulama noktasında durdurulan araçtaki şüpheliler, arandı. T.D.’nin iç çamaşırında uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine şüphelilere ait adreslerde arama yapan polis, 1,35 gram kokain, 157,27 gram metamfetamin, 1 captagon, 3,18 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.