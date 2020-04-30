İç kısımlarda çalışmalar başladı

Atatürk Havalimanı’ndaki hastane inşaatının büyük bir bölümü tamamlandı. Kaba inşaatı tamamlanan bölümlerde çalışmalar iç kısımlarda sürüyor. Sancaktepe’deki hastane inşaatında ise çatı kaplama çalışmaları ve ek blokların yapımına hızla devam ediliyor. Çevre düzenleme ve asfaltlama çalışmaları da bitme aşamasına geldi.



