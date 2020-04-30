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30.04.2020 - 07:00 |

İç kısımlarda çalışmalar başladı

İstanbul’da, Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe’de 9 Nisan’da yapımına başlanan biner yataklı salgın hastanelerinin yapım çalışmaları sürüyor.

İç kısımlarda çalışmalar başladı

Atatürk Havalimanı’ndaki hastane inşaatının büyük bir bölümü tamamlandı. Kaba inşaatı tamamlanan bölümlerde çalışmalar iç kısımlarda sürüyor. Sancaktepe’deki hastane inşaatında ise çatı kaplama çalışmaları ve ek blokların yapımına hızla devam ediliyor. Çevre düzenleme ve asfaltlama çalışmaları da bitme aşamasına geldi.

İç kısımlarda çalışmalar başladı

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 44 bin 22'ye yükseldiğini bildirdi.
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