İçiçe Nasıl Yazılır? İç İçe Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? İçice Kelimesinin Doğru Yazılışı

İçiçe ikilemesi, diğer ikilemeler gibi hem verilmek istenen anlamı pekiştirmek için kullanılır.

İç İçe TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

TDK'ya göre iç içe ikilemesi ayrı yazılır. Bunun nedeni de isim durum ekleri ve iyelik ekleri ile yapılan ikilemelerin birbirinden ayrı yazılacağı şeklinde yapılmıştır. Örneğin; kutuları iç içe yerleştiriniz cümlesinde görüldüğü gibi iki kelime birbirinden ayrı yazılmıştır. İkilemeyi içiçe şeklinde yazmak yazım kurallarına aykırıdır.

İç İçe Kelimesinin Cümle İçinde Örnekleri

İç içe ikilemesinin kullanım alanı için "Konser çok kalabalıktı, insanlar iç içe dans ediyordu." örneğinde görebileceğimiz gibi insanların birbiri ile yakın, aralarındaki mesafenin az olduğu anlamında kullanımıdır. Bu ikilemenin cümle içinde bir başka kullanımı ise; "Bütün eşyalar iç içe geçmiş, hiçbir şey doğru düzgün seçilmiyordu." Örneğini inceleyebilirsiniz.

İç İçe Nedir?

İç içe ikilemesi birbirinin içine geçmiş durumda, birbirine yakın anlamını taşır. Diğer bir anlamı ise, biri ötekinin içinde olandır. Örneğin; bir evi tarif ederken odalar salon ile iç içe dendiğinde, bu odaların salon ile bağlantılı olduğu ve birbirleri ile geçişli oldukları anlamına gelir.