21.04.2020 - 11:04 | | DHA
Ä°çinde gelinini gördüÄŸü taksinin önüne yattÄ±
Ä°stanbul Sultangazi'de iÃ§indeki kadÄ±nÄ±n gelini olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren adam taksiyi durdurarak Ã¶nÃ¼ne yattÄ±. Gelinin evden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten kiÅŸi ile taksici arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. TrafiÄŸi durma noktasÄ±na geldiÄŸi anlar cep telefonu kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±.Â
Olay, dÃ¼n Eski Edirne AsfaltÄ± Mescid-i Selam Tramvay DuraÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. AdÄ± Ã¶ÄŸrenilemeyen bir kiÅŸi, minibÃ¼s beklediÄŸi sÄ±rada seyir halindeki takside iddiaya gÃ¶re 2 yÄ±l Ã¶nce evden kaÃ§an gelinini gÃ¶rdÃ¼.
Bunun Ã¼zerine koÅŸarak taksinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesen kiÅŸi, bir sÃ¼re taksici ile tartÄ±ÅŸtÄ±. Ã–nÃ¼nde yatarak taksinin gitmesine izin vermeyen kiÅŸi, trafiÄŸin durmasÄ±na neden oldu.
Ã‡evredeki vatandaÅŸlar da adamÄ± yolu aÃ§masÄ± iÃ§in ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler de kornalara basarak duruma tepki gÃ¶sterdi.
Ã‡evredekiler, bu kiÅŸiyi tutarak yolun dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kardÄ±. YaÅŸanan olay bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.Â