Olay, dÃ¼n Eski Edirne AsfaltÄ± Mescid-i Selam Tramvay DuraÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. AdÄ± Ã¶ÄŸrenilemeyen bir kiÅŸi, minibÃ¼s beklediÄŸi sÄ±rada seyir halindeki takside iddiaya gÃ¶re 2 yÄ±l Ã¶nce evden kaÃ§an gelinini gÃ¶rdÃ¼.

Bunun Ã¼zerine koÅŸarak taksinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesen kiÅŸi, bir sÃ¼re taksici ile tartÄ±ÅŸtÄ±. Ã–nÃ¼nde yatarak taksinin gitmesine izin vermeyen kiÅŸi, trafiÄŸin durmasÄ±na neden oldu.

Ã‡evredeki vatandaÅŸlar da adamÄ± yolu aÃ§masÄ± iÃ§in ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler de kornalara basarak duruma tepki gÃ¶sterdi.

Ã‡evredekiler, bu kiÅŸiyi tutarak yolun dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kardÄ±. YaÅŸanan olay bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.Â