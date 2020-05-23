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23.05.2020 - 23:53 | | AA

İçişleri Bakanı Soylu asker ailelerinin bayramını kutladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada görev yapan askerlerin ailelerini telefonla arayarak bayramlarını kutladı.

İçişleri Bakanı Soylu asker ailelerinin bayramını kutladı

Bakan Soylu, Hakkari'deki temasları kapsamında, beraberinde Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulan ziyaret esnasında askerlerle sohbet eden Bakan Soylu, Jandarma Uzman Çavuş İsmail Aykut'un İstanbul'daki babası Hamet Aykut ile telefonla görüştü.

Bakan Soylu, asker babası Aykut'un bayramını kutlayarak "Dualarınıza ihtiyacımız var. Allah sizlerden razı olsun. Vatana çok güzel ve hayırlı bir evlat yetiştirmişsiniz. Bugün buradaki kahramanlarımızla beraber iftar yaptık. Bu gece de beraber olacağız. Allah nasip ederse yarın sabah da bayramlaşacağız." ifadelerini kullandı.

Soylu, Jandarma Uzman Çavuş Harun Reşit Demireller'in 14 yaşındaki kardeşi Güllendam Demireller ile de görüşerek bayramını kutladı.

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