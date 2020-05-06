06.05.2020 - 20:10 | | AA
İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında Marmara Bölgesi Emniyet ve Asayiş Toplantısı yapıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans yöntemiyle yapılan Marmara Bölgesi Emniyet ve Asayiş Toplantısı'na başkanlık etti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre toplantı, valiler, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri, sahil güvenlik komutanları ve il göç müdürlerinin katılımıyla yapıldı.
Sosyal medyadan paylaşınca ortaya çıktıKonya'nın Beyşehir ilçesinde, gölde devam eden su ürünleri avlanma yasağına rağmen tekne üzerinde oltayla avlanan ve bunu sosyal medyada paylaşan biri olta avcısı, diğeri ticari balık avcısı olan 2 kişiye su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle toplamda 9 bin lira idari para cezası uygulandı. Avcılara ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 6 bin 360 lira ceza kesildi.