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23.02.2021 - 14:20 | | DHA

İçişleri Bakanlığı: 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu daha Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2019'da örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 2021 yılında ikna çalışmaları sonucunda teslim olan örgüt mensubu sayısı 29'a yükseldi.

 

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