MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İçişleri Bakanlığı açıkladı! Vedat Şeker yakalandı
ABONE OL
27.02.2020 - 17:22 |

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Vedat Şeker yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Van'da düzenlenen terör operasyonunda Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Vedat Şeker yakalandı

Son dakika haberi I İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Başkale ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda, Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir" denildi.

Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...Pendik'te metro istasyonu çıkışında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En güzel Regaip Kandili mesajları - 2020 kısa, uzun, anlamlı, resimli kandil mesajları ve sözleri

En güzel Regaip Kandili mesajları - 2020 kısa, uzun, anlamlı, resimli kandil mesajları ve sözleri

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber