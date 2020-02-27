27.02.2020 - 17:22 |
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Vedat Şeker yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Van'da düzenlenen terör operasyonunda Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirildiğini duyurdu.
Son dakika haberi I İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Başkale ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda, Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir" denildi.