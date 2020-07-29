İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 terörist daha teslim oldu

Son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensubunun teslim olması ile birlikte ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden kaçarak sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünden teslim olmalar artarak devam edecek.