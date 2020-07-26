26.07.2020 - 11:24 | | milliyet.com.tr
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, terör örgütüne yönelik son dakika operasyon açıklaması yaptı. Hakkari'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklamada bölgede operasyonun devam edildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyon devam etmektedir.