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26.07.2020 - 11:24 | | milliyet.com.tr

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, terör örgütüne yönelik son dakika operasyon açıklaması yaptı. Hakkari'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklamada bölgede operasyonun devam edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.

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