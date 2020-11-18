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18.11.2020 - 15:24 | | DHA

İçişleri Bakanlığı: Kilis'te 1 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 PKK/KCK'lı teröristin, Kilis'te güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Kilis'te 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu, bugün Kilis'te güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristin, 7 yıldır örgüt içerisinde olduğu ve Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlendi. Böylelikle; 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 203'e ulaşmış oldu" denildi.

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