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31.10.2020 - 13:12 | | DHA

İçişleri Bakanlığı: Onlar kahramanlarımız

İçişleri Bakanlığı'nca, İzmir'deki depremde enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşabilmek için mücadele eden AFAD ekipleri için "Onlar, enkaz altındaki her bir canımızı kurtarabilmek için uykuyu kendilerine haram kılan kahramanlarımız" mesajı paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı: Onlar kahramanlarımız

AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında alandaki ihtiyaçların karşılanması ve anlık müdahale için yürütülen faaliyetleri koordine ediyor. İçişleri Bakanlığı, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte büyük bir mücadele veren AFAD personelin fotoğraflarını paylaşarak, "Onlar, enkaz altındaki her bir canımızı kurtarabilmek için uykuyu kendilerine haram kılan kahramanlarımız. Size minnettarız" ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı: Onlar kahramanlarımız

 

Bakan Pakdemirli, enkaz altındayken konuştuğu Buse'yi ziyaret ettiTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındayken telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz'ı hastanede ziyaret etti.
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