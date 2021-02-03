İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanacak 2021? İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı sonuçları belli oldu mu?
İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 29 Ocak tarihine kadar devam etti. İçişleri Bakanlığı çeşitli alanlarda 1772 personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuruların sona ermesinden sonra sonuçların açıklanacağı tarih adayların gündeminde yer alıyor. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanacak 2021? İşte ayrııntılar...
İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı için başvurular tamamlandı. Boş pozisyonlar için sözlü sınav gerçekleştirilecek. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanacak 2021?
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı 1.772 personel alımı gerçekleştirecek. 1772 adet boş pozisyonlara 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile personel alımı yapılacaktır.
PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İçişleri Bakanlığı 1.772 personel alımı sonuçları sözlü sınav sonuçları belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.