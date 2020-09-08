İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ soruşturması: 30'u kaymakam 40 kişi

İçişleri Bakanlığı’nın, ülke genelinde bazı kaymakamların görevden alınması amacıyla il valilerine gönderdiği talimatlar sonrasında bu sabahtan itibaren kaymakamlar görevden alınmaya başlandı. Mülki idare amirliklerinde görevli 30'u kaymakam 40 görevlinin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi. Görevden alınan kaymakamlar FETÖ'den yargılanacak.

TUNCELİ'DE 1 VALİ YARDIMCISI VE 1 KAYMAKAM İLE ERZİNCAN'DA 1 KAYMAKAM GÖREVDEN ALINDI.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığından Tunceli Valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda Tunceli Vali Yardımcısı Akın Zor ve Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu görevden alındı.

Zor ve Topçuoğlu'nun yerine yeni görevlendirme yapıldığı öğrenildi.

Erzincan'da da İçişleri Bakanlığının valiliğe gönderdiği yazı doğrultusunda Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene'nin görevden alındığı belirtildi.

Büyükergene'nin yerine yeni görevlendirme yapılacağı kaydedildi.

ŞANLIURFA'DA 2 KAYMAKAM AÇIĞA ALINDI

Şanlıurfa Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl'ın açığa alındığı öğrenildi. Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman'ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.

BİNGÖL’DE 2 VALİ YARDIMCISI AÇIĞA ALINDI

Bingöl’de Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 vali yardımcısı açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY ile ilgili soruşturma kapsamında bazı illerde olduğu gibi Bingöl'de de görevden iki isim alındı. İçişleri Bakanlığı talimatıyla soruşturma kapsamında açığa alınanların vali yardımcıları Y.G ile A.İ.B. olduğu öğrenildi.

BATMAN'DA 2 KAYMAKAMA FETÖ SORUŞTURMASI

Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları terör örgütü FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı. Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.

ERZURUM VALİSİ AÇIKLADI

Erzurum Valisi Okay Memiş, İçişleri Bakanlığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Narman, Uzundere ve Hınıs kaymakamlarının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Memiş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Narman, Uzundere ve Hınıs kaymakamlarının görevden uzaklaştırıldığını belirterek, "Bu, idari bir tedbir, özel bir çalışma. Dolayısıyla bu mücadele devam ediyor. Biz istiyoruz ki hiç kimse, kamu görevlisi bu şeylere bulaşmasın. Bu yapı devletin içine sızmış, manevi duygularımızı rencide eden bir yapılanma." dedi.

Terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Bu devlet büyük bir devlet. Temizlendikçe güçleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda net ifadeleri ve yaklaşımı var. Bütün terör örgütleriyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu tür operasyonlarla temizlendikçe daha da güçleneceğiz. Mülki idarede oluyor, keşke olmasa. Yargıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyette bu tür operasyonlar oluyor ve olmaya da devam edecek."

Her soruşturmada yeni bilgilerin ortaya çıktığına dikkati çeken Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ'nün uyguladığı ankesörlü telefonla görüşmeler gibi çok farklı yöntemler var. Biz bunları tespit ediyoruz veya itirafçı sözlerinde 'Benim liderim buydu.' diyor, kişi ismi veriyor. Her soruşturma, her gözaltı yeni bilgilere ulaşmamızı sağlıyor. Çok kozmik bir yapılanma. Öyle tahmin ediyorum, bu kişiler 2016'dan önce görevdeydi çünkü birkaçı kıdemli kaymakam. Yani irtibatını kesmediğini tespit ediyoruz. Elde daha kesin bilgiler var ama paylaşamam çünkü soruşturma devam ediyor. Neden görevden alındıklarını devlet olarak biz biliyoruz."

IĞDIR VALİ YARDIMCISI YUNUS KOÇ, GÖREVDEN ALINDI

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığından Iğdır Valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda Vali Yardımcısı Yunus Koç görevden alındı.

Koç'un yerine yeni görevlendirmenin yapıldığı öğrenildi.

KARABÜK'TE VALİ YARDIMCISI BARBOROS BARAN GÖREVDEN ALINDI

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığından Karabük Valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda Vali Yardımcısı Barboros Baran görevden alındı.

Baran'ın yerine yeni görevlendirme yapılacağı kaydedildi.